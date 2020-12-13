بعد تخوفات من توقفها.. كيف سار عمل المولدات خلال الإغلاق في غزة؟

أكد المهندس ياسر حسونة، مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة اليوم الاحد 13/12/2020 ، ان الشركة لم تواجه أي اشكالية او شكاوي خلال يومي الحظر الشامل من قبل اصحاب المولدات .

وبشان تخوفات اصحاب المولدات خلال فترات الاغلاق وعدم القدرة على القيام بواجبهم ، قال حسونة خلال تصريحات لإذاعة صوت الاقصى انه تم التواصل بمجرد اشعارنا بقرار الاغلاق تواصلنا مع نائب رئيس سلطة الطاقة لتريتب الحركة بالنسبة لأصحاب المولدات ، وتم متابعة الامر .

وتابع : لم تصلنا شكاوي من اصحاب المولدات بشأن وجود اي عوائق، مشيراً الى انه سيكون خلال اليوم وغدا متابعة لمعرفة اذا ما كان هناك أي اشكاليات .

وكانت رابطة أصحاب مولدات الكهرباء التجارية في قطاع غزة حذّرت الخميس الماضي ، من توقف عمل المولدات، خلال يومي الإغلاق، الجمعة والسبت.

وأشارت الرابطة في بيان لها ، إلى أن السبب في ذلك، يعود لعدم موافقة الجهات الأمنية على تحرك طواقمهم الفنية، خلال يومي الإغلاق.