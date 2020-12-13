ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم الأحد، ثلاثة أسرى فلسطينيين أعوامًا جديدة في الأسر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت إذاعة الأسرى المحلية، أن ثلاثة أسرى من الضفة المحتلة وقطاع غزة، يدخلون أعواما جديدة في الأسر، من بينهم أسير محكوم بمدى الحياة، وهم.

الأسير إبراهيم عيسى خليل عابدة (49 عامًا) من مدينة بيت لحم، محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

الأسير شادي سمير عبد الوهاب حلاوة (39 عامًا) من قطاع غزة "مخيم جباليا"، محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 15 عامًا.

الأسير أحمد شكري إبراهيم القدرة (38 عامًا) من خانيونس المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال مئات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وسط ظروف صحية ومعيشية صعبة للغاية، خاصةً مع انتشار فيروس كورونا.