انخفاض كبير على أسعار الدجاج في غزة ومربو الدواجن غاضبون

تشهد اسعار الدجاج في قطاع غزة انخفاضاً كبيراً على اسعارها مما اثار حالة من الغضب والسخط في صفوف مربي الدواجن الذين اعتبروا ان استمرار انخفاض الدواجن الذي قد يعود بالنفع على المواطنين الا انه يشكل خسارة كبيرة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .

بلغت اسعار الدجاج في قطاع غزة من المزرعة من 7-7.5 ، وهو ما يشكل انخفاض كبير حيث انه يصل للمواطن لـ8 -8.5 ، مما يشكل خسارة كبيرة للمزارع.

مروان الحلو رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني بقطاع غزة قال اليوم الأحد 13/12/2020 ان تدني أسعار الدواجن في قطاع غزة وصل الى حد الخسارة للمزارعين حيث ان اسعارها من المزرعة تصل من 7-7.5 شيقلاً ، وتصل للمواطن من 8_8.5 شيقلاً ، رغم انه تم الاتفاق في السابق على ان لا تتدنى الاسعار من المزرعة للتاجر لـ8.5 .

وبين الحلو خلال تصريحات خاصة ان سبب الارتفاع يعود لعدم إلتزام الموزعين بما تم الاتفاق عليه ، موضحاً انه سيكون هناك اجتماع خلال اليوم مع وزارة الزراعة لبحث الخلل وإلزام الموزعين سواء من وزارة الزراعة او الاقتصاد لضبط السوق .

ومن جانبه قال أدهم البسيوني الناطق باسم وزارة الزراعة بغزة ، ان الوزارة هي الجهة التي تشرف وترعى قطاع الدواجن لما له اهمية اقتصادية ونتحدث على ضبط الاسعار والجودة لما يضمن حرية المنافسة دون يكون هناك استغلال.

وقال البسيوني ان الاستغلال أمر مرفوض ولابد ان يراعي الاوضاع الاقتصادية والصحية ولكن التذبذب بشأن الاسعار يعود الى نتيجة الاوضاع الاقتصادية ووضع كورونا ةوايام الاغلاق ومدى تأثيرها على الاسعار.

أوضح البسيوني لن نسمح باي حال ان يتم اخلاء السوق من المنتج ، مشيراً الى ان الوزارة رحبت بما تم الاتفاق عليه سابقاً بشأن تثبيت السعر عند 8.5 شيقلاً .

وقال ان ما يهمنا في وزارة الزراعة هو بقاء مدخلات الانتاج مضبوطة وعدم السماح بالاستغلال، مجدداً تأكيده ان أوضاع الحظر الصحي والاوضاع الاقتصادية تركت انعكاسات خطيرة على كافة القطاعات .