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حماس ترحب بدعوة الفصائل الخمسة لتجديد لقاء الامناء العامين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:19 - 13 ديسمبر 2020
بدران بدران
تقارير
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ثمن حسام بدران عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية بحركة حماس اليوم الأحد 13/12/2020" دعوة الفصائل الخمسة لاستمرار الحوار وتجديد لقاء الأمناء العامين، وحرصها على وحدة الشعب الفلسطيني ورص الصفوف في مواجهة التحديات التي تعصف بالوطن وتهدد الثوابت الوطنية.

وقال بدران خلال تصريح مقتضب ان الحركة تتفق مع كل ما جاء في البيان، وتؤكد موقفها الثابت من الوحدة الوطنية، واستعدادها للاستمرار في الحوار الوطني الفلسطيني الشامل لاستعادة الوحدة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أساس من الشراكة الوطنية بما في ذلك منظمة التحرير وفق المرجعيات الوطنية التي تم التأكيد عليها في اجتماع الأمناء العامين.

 

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