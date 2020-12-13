غزة تسجل 6 حالات وفاة و( 406 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 13/12/2020، 6 حالات وفاة و( 406 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت ( 1532 ) فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت ( 406 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت تعافي 700 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 28345 إصابة، اجمالي الحالات النشطة 9308 حالة، واجمالي المتعافين 18843 حالة ، واجمالي الوفيات 194 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 374 حالة، و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 187 حالة.