اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 13/12/2020

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 804 جنيهات للجرام، مستقرا عند آخر سعر سجله الذهب أمس السبت.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 689 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 804 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 918 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 6432 جنيها.

أونصة الذهب 1839 دولارا.

يتوقف سوق الصاغة في مصر يوم الأحد من كل أسبوع، وهى الإجازة الثابتة لتجار التجزئة في كافة محافظات الجمهورية، لكن بعض التجار في الأقاليم يواصلون العمل يوم الأحد من كل أسبوع، لذلك يقدم "اليوم السابع" تفاصيل آخر تحديث لسعر الذهب بالسوق.

سعر الذهب اليوم في مصر قد يتغير لأكثر من مرة وفق التغيرات التي يشهدها سعر الذهب عالميا "الأونصة"، وأغلقت أونصة الذهب على سعر 1839 دولار في الأسواق العالمية، في ظل أجواء قد تحفز ارتفاع الذهب مؤقتا لحين الانتهاء من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

النقاط الخلافية في بنود الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى، قد تكون هي العامل الأكثر تأثيرا على الذهب خلال الفترة المقبلة، فإذا تم حسم البنود الخلافية، فإن سعر الذهب مرشح للهبوط، لكن إذا وصلنا لنهاية هذا الشهر دون توافق على النقاط الخلافية، فإن سعر الذهب مرشح للارتفاع مجددا.