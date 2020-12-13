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عباس يتوجه لقطر لبحث عدة ملفات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:14 - 13 ديسمبر 2020
عباس وتميم عباس وتميم
تقارير
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يتوجه رئيس السلطة  محمود عباس، اليوم الأحد 13/12/2020، في زيارة رسمية يلتقي خلالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقال الديوان الأميري القطري: إن الرئيس عباس الدوحة، سيصل مساء الأحد في زيارة رسمية".

وأشار البيان إلى أن عباس سيلتقي بأمير قطر الشيخ تميم، الإثنين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة لآخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية".

وتأتي الزيارة المقررة إلى قطر، بعد زيارتين قام بهما عباس نهاية الشهر الماضي، إلى الأردن ومصر، حيث التقى خلالهما الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث معهما تطورات القضية الفلسطينية، والسلام بالشرق الأوسط.

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