ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

قضية "فتى الزرقاء صالح" تعود للصدارة اليوم

  • فلسطين اليوم - الاردن
  • 09:09 - 13 ديسمبر 2020
فتى الزرقاء فتى الزرقاء
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

من المقرر ان محكمة أمن الدولة الاردنية اليوم الأحد 13/12/2020، السماع إلى باقي شهود النيابة في قضية فتى الزرقاء صالح.

شاهد النيابة الرئيسي الفتى صالح ، مثل الأسبوع الماضي أمام محكمة أمن الدولة بقضية فتى الزرقاء التي يحاكم على خلفيتها 17 متهما.

واستمعت المحكمة لشهادة صالح الذي تعرض لواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ المملكة، بعد أن أقدم مجرمون على بتر يديه ومحاولة فقئ عينيه ما الحق ضررا كبيرا بهما.

ويشار الى أن محكمة الدولة باشرت في تشرين ثاني الماضي محاكمة المتهمين بالقضية والاستماع الى 9 شهود نيابة بالقضية من أصل 26 شاهدا.

وعقدت المحكمة جلستها العلنية الرابعة برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والقاضي العسكري المقدم عامر الهلسة وبحضور مدعي عام أمن الدولة .

الفتى صالح فتى الزرقاء "صالح" محكمة أمن الدولة شهود النيابة

الأكثر مشاهدة

متعلقات