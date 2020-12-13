قضية "فتى الزرقاء صالح" تعود للصدارة اليوم

من المقرر ان محكمة أمن الدولة الاردنية اليوم الأحد 13/12/2020، السماع إلى باقي شهود النيابة في قضية فتى الزرقاء صالح.

شاهد النيابة الرئيسي الفتى صالح ، مثل الأسبوع الماضي أمام محكمة أمن الدولة بقضية فتى الزرقاء التي يحاكم على خلفيتها 17 متهما.

واستمعت المحكمة لشهادة صالح الذي تعرض لواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ المملكة، بعد أن أقدم مجرمون على بتر يديه ومحاولة فقئ عينيه ما الحق ضررا كبيرا بهما.

ويشار الى أن محكمة الدولة باشرت في تشرين ثاني الماضي محاكمة المتهمين بالقضية والاستماع الى 9 شهود نيابة بالقضية من أصل 26 شاهدا.

وعقدت المحكمة جلستها العلنية الرابعة برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والقاضي العسكري المقدم عامر الهلسة وبحضور مدعي عام أمن الدولة .

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