راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض الجوي الذي يصل فلسطين مساء الثلاثاء

أكد الراصد الجوي عاصم عصيدة اليوم الأحد 13/12/2020 ، ان المنخفض الجوي الذي قد سيطر على فلسطين خلال الأسبوع الجاري يمكن وصفه بأنه منخفض متوسط القوة وليس عميق كما يتم الترويج له .

وقال عصيدة خلال تصريحات خاصة ل"فلسطين اليوم" ان تفاصيل المنخفض الجوي تبدأ بعد حالة من عدم الاستقرار وارتفاع الحرارة اليوم الأحد وتشكيل حالة من عدم الاستقرار غداُ الاثنين مع اشتداد سرعة الرياح وما يرافقها من اجواء مغبرة.

وأشار عصيدة الى ان المنخفض الجوي يبدأ صباح الثلاثاء بعد انخفاض درجات الحرارة واشتداد الرياح ، على ان تتركز الأمطار بين الفينة والاخرى في المناطق الشمالية أي في الجليل الاعلى ، على ان تصل الامطار الى المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية مساء الثلاثاء .

وبين عصيدة ان ذروة المنخفض الجوي الغير عميق ستكون صباح الاربعاء حيث ستكون الامطار متفرقة وقوية مع تحول الرياح من جنوبية غريبة الى غربية ، على ان ينحصر المنخفض مساء الاربعاء او صباح الخميس .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر

1-تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.