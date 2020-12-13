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د. كيلة: الوضع الوبائي في فلسطين صعب جداً ولا يبشر بخير

  • فلسطين اليوم - رام الله -متابعة
  • 08:07 - 13 ديسمبر 2020
مرضى كورونا في قطاع غزة مرضى كورونا في قطاع غزة
تقارير
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وصفت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي كيلة، اليوم الأحد 13/12/2020، الحالة الوبائية في فلسطين بالصعب جداً ولا يبشر بخير، مشيدةً بسياسة الإغلاق التام التي انتهجت في محافظات الوطن.

وقالت كيلة في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن الوضع الوبائي في فلسطين صعب جداً ولا يبشر بخير، لذلك فسياسة الإغلاق كانت حكيمة".

وأوضحت الوزيرة كيلة، أن هناك عدة معايير لتحديد الحالة الوبائية، من بينها نسبة الوفيات، ونسبة إيجابية الفحوصات، ونسبة إشغال أسرة المرضى في المستشفيات، بالإضافة لإشغال أجهزة التنفس، بالإضافة لعدد المصابين.

ونوهت د. كيلة، إلى أن وجود ارتفاع في إصابات "كورونا" تظهر عليهم أعراض بشكل قوي، حيث أن معظم المرضى الذين توفوا بأمراض مزمنة وسرطانية، ومرضى الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى وصول المريض للمستشفى في مراحل مرضه الأخيرة.

 

 

 

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