الدولار في سوريا اليوم الأحد 13/12/2020

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي في سوريا اليوم الأحد 13/12/2020 ، استقراراً خلال التعاملات المبكرة في السوق السوداء ، حيث بلغت اعلى قيمة تم تسجيلها 2790 واقل قيمة 2750 .

الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة جديدة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

الدين العام للبلاد في سوريا ووفقاً لدراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

وكشفت الدراسة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.

وسجل سعر صرف الدولار في سوريا خلال مستهل تعاملات اليوم السبت في السوق الموازية نحو 2725 ليرة للشراء، و2755 ليرة للبيع، وهو السعر نفسه خلال تعاملات أمس الأول الجمعة.

العملات مقابل الليرة والدولار الامريكي في سوريا الأحد 13/12/2020

اليورو الاوروبي : البيع: 3244 الشراء: 3286

الليرة التركية : البيع: 342 الشراء : 348

الريال السعودي: البيع :712 الشراء 723

الدينار الامارتي : البيع: 727 الشراء:738

الدينار الليبي :البيع: 2010 الشراء :2038

الدينار الاردني : البيع: 3785 الشراء :3836

الدنيار الكويتي: البيع : 8798 الشراء 8922

الريال القطري : البيع : 733 الشراء: 745

الكرون السويدي: البيع: 314 الشراء : 321

الكرون النرويجي: البيع:302 الشراء : 309

وفي البنوك السورية استقر متوسط سعر الدولار عند 1250 ليرة للشراء ونحو 1262 ليرة للبيع.