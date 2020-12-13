إصابات ومواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمناطق متفرقة في الضفة

شهدت مدن وبلدات في الضفة المحتلة، اليوم الأحد 13/12/2020، مواجهات واقتحامات لقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، وتصدي لهجمات المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن بلدة العيساوية شهدت مواجهات بين الشبان وقوة من حرس الحدود اقتحمت البلدة، فيما تصدى مواطنون لهجمات المستوطنين في مدينة الخليل.

وأفادت المصادر، أن قوات الاحتلال سبقتها قوة خاصة من المستعربين اقتحمت حارة عبيد في العيساوية، حيث اندلعت مواجهات أوقعت إصابات بالاختناق بالغاز المدمع.

وهاجم مستوطنون، الليلة الماضية، صحفي يقطن في حي تل الرميدة بمدينة الخليل، واعتدوا عليه بالضرب.

وأفاد شهود بأن عددا من مستوطني "رمات يشاي" و"بيت هداسا" المقامتان عنوة على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل، اعتدوا بالضرب على الصحفي في قناة فلسطين الرياضية مهند مصطفى قفيشة (28 عاما) في تل الرميدة أثناء تواجده في المنطقة، ما أدى لإصابته بكدمات في رأسه.

وأصيب، مساء السبت، شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، أطلقوا خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاصابة شاب (19 عاما)، بعيار معدني في القدم، والعشرات بحالات اختناق.