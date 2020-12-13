طقس فلسطين اليوم: ارتفاع الحرارة تعود للانخفاض غداً

قالت دائرة الأرصاد الجوية أن طقس فلسطين اليوم الأحد 2020/12/13: يكون غائماً جزئيا معتدلا فوق المرتفعات الجبلية و دافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار ، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيا معتدلا فوق المرتفعات الجبلية ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2020/12/14: يكون الجو غائماً جزئيا معتدلا فوق المرتفعات الجبلية ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق ،خلال ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يتحول الجو الى غائم وتنشط الرياح واجواء مغبرة فوق بعض المناطق ويتوقع سقوط زخات متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2020/12/15: تتأثر البلاد بمنخفض الجوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق خاصة الشمالية وقد تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

الأربعاء 2020/12/16: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وبارداً وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق وقد تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر :

1-تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.