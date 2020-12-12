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اماراتيون وبحرينيون يتناولون وجبة عشاء مع "إسرائيليين"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:56 - 12 ديسمبر 2020
اماراتيون وبحرينيون واسرائيليون اماراتيون وبحرينيون واسرائيليون
تقارير
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نشر حساب “إسرائيل في الخليج” على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر لقاء جمع "إسرائيليين" وإماراتيين وبحرينيين على وجبة عشاء.

وكتب الحساب: “هكذا استقبل واحتفل ناشطون "إسرائيليون" إماراتيون وبحرينيون وجبة الشبات (السبت) التقليدية يوم أمس، ما أجمل السلام”.

ويعرف الحساب نفسه على تويتر على أنه “الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج مكرس لتعزيز الحوار مع شعوب هذه الدول”.

 

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