ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

هدف ريال مدريد في مرمى أتلتيكو بالـ"ديربي"

  • فلسطين اليوم - رويترز
  • 23:52 - 12 ديسمبر 2020
هدف ريال مدريد على اتلتيكو مدريد هدف ريال مدريد على اتلتيكو مدريد
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

تقدم فريق ريال مدريد على جاره أتلتيكو، في لقاء "ديربي" العاصمة مدريد، الجاري بينهما ، وذلك ضمن قمة منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز البرازيلي كاسيميرو هدف التقدم للفريق الملكي مبكرا، عند الدقيقة 15 بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية، على ملعب "ألفريدو دي ستفانو".

ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الليغا برصيد 26 نقطة، بعد عشر مباريات.

بينما يشغل ريال مدريدالمركز الرابع برصيد 20 نقطة، حصدها من 11 مباراة.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات