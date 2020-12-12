شركتا فايزر وبيونتك تجنيان أرباحاً خيالية من كورونا

أعرب رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، ستيفن هان، السبت عن استعداده للتطعيم بلقاح كورونا الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتك وبات جاهزا للتوزيع، بعد إجازته، في أسرع عملية ترخيص للقاح بالولايات المتحدة.

وقال هان، وفقا لرويترز، إن إدارته لم تضح بالسلامة من أجل السرعة، نافيا التقارير الصحفية التي قالت إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هددت بإقالته إذا لم توافق إدارة الأغذية والعقاقير على الترخيص للقاح بحلول تاريخ معين، ووصف هذه التقارير بأنها غير دقيقة.

ومن المقرر أن تصل الدفعة الأولى من لقاحات "فايزر-بيونتيك" صباح الاثنين إلى مراكز التلقيح في كل أنحاء الولايات المتحدة، وفقا للجنرال غاس بيرنا من عملية "وارب سبيد" التي أنشأتها الحكومة الأمريكية لضمان تسليم اللقاح ضد كوفيد-19.

وقال بيرنا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: "نحن واثقون بنسبة 100 % من الناحية التنفيذية من أننا سنسلم اللقاح للأمريكيين" في هذا الموعد.

ومنحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، الجمعة، تصريحاً بالاستخدام الطارئ للقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني بيونتيك والذي ثبت أنه فعال بنسبة 95 بالمئة في منع المرض في مرحلة متأخرة من التجارب.

وقالت الإدارة إنه يمكن إعطاء اللقاح لمن هم في سن الـ 16 فأكثر. ومن المتوقع أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في مرافق الرعاية طويلة الأجل المتلقين الرئيسيين خلال أول جولة من اللقاح والتي تبلغ 2.9 مليون جرعة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع مصور بث على تويتر: "الولايات المتحدة هي أول دولة في العالم تنتج لقاحا آمنا وفعالا يمكن التحقق منه. إن إنجاز اليوم تذكير بالإمكانيات غير المحدودة لأمريكا".

وكانت قد تمت الموافقة على لقاح فايزر/بيونتيك لأول مرة في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر وبدأ سكان المملكة المتحدة في تلقي اللقاح يوم الثلاثاء.

كما أجازت كندا اللقاح وتتوقع أن يبدأ التطعيم هذا الأسبوع. ووافقت المكسيك والبحرين على لقاح فايزر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية إن أكبر تحد يواجهها وشريكتها فايزر الآن بعد أن تمت إجازة لقاح كوفيد-19 في الولايات المتحدة سيكون زيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.

وقال أوجور شاهين في مقابلة لرويترز: "علينا حل مشكلة التصنيع"، مضيفا: "من الواضح جدا أن هناك حاجة لجرعات أكثر. ونعالج هذه المسألة وهي كيف ننتج جرعات أكثر."

وقالت الشركتان إنهما ستنتجان ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح العام المقبل.

وتوقع شاهين أن تحصل الشركات على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية بحلول نهاية الشهر ويمكن أن تبدأ في طرح لقاح في الدول الأوروبية في أوائل العام المقبل.

ومن بين الطرق التي يأمل شاهين أن يزيد بها المعروض تقديم موعد الحصول على مصنع بيونتيك الذي تبلغ طاقته 750 مليون جرعة سنويا الذي تم شراؤه من شركة نوفارتيس في ماربورج بألمانيا.

وقالت شركة بيونتيك إنها ستبدأ في صنع اللقاح هناك في النصف الأول من عام 2021، لافتا إلى أنهم يعملون على تطويره وتشغيله وفقا لجدول زمني سريع.

وتوقع محللو وول ستريت أن تحقق شركتا فايزر وموديرنا إيرادات بنحو 32 مليار دولار في العام المقبل جراء بيع اللقاحات ضد فيروس كورونا، بحسب "سي أن بي سي".

كما توقع بنك مورغان ستانلي أن تحقق شركة فايزر إيرادات من بيع اللقاح بقيمة 19 مليار دولار في عام 2021، بالإضافة إلى 975 مليون دولار في العام الجاري.

ومن المتوقع أن تحصل فايزر على إيرادات إضافية من عملية بيع اللقاح حول العالم بنحو 9.3 مليارات دولار في عامي 2022 و2023 معاً، بحسب مورغان ستانلي.

يذكر أن فايزر ستقتسم العوائد الناتجة عن بيع اللقاح ضد الفيروس مع شريكتها الألمانية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية BioNTech.

وفي أسواق المال، سجلت أسهم شركتي "فايزر" و"بيونتيك" مكاسب بنحو 11%، 275% على الترتيب. وبلغت القيمة السوقية لـ "فايزر" نحو 229 مليار دولار. في حين بلغت القيمة السوقية لـ "بيونتيك" نحو 31 مليار دولار.

وعلى جانب موازٍ، أشار غولدمان ساكس إلى أن "موديرنا" ستحصد إيرادات بقيمة 13.2 مليار دولار من لقاحها الخاص بمقاومة عدوى "كورونا" في العام المقبل.

في حين أبدى "مورغان ستانلي" تفاؤلا أكبر بشأن العوائد المحتملة، مشيراً إلى أنها قد تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار في عامي 2021 و2022.