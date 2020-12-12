"ساعر": لن أنضم "لنتنياهو" والدولة الفلسطينية خطر

قال عضو الكنيست السابق والمنشقّ عن حزب الليكود "غدعون ساعر" اليوم السبت، إنه: "لن ينضمّ إلى حكومة يرأسها "بنيامين نتنياهو"، وإنّ إقامة دولة فلسطينية خطر على "إسرائيل".

وأضاف ساعر "أنوي الفوز في الانتخابات، وتشكيل الحكومة المقبلة، ومغادرتي (الليكود) هي تعبير عن عدم ثقة بنتنياهو وبما يفعله للدولة ولليكود، ولا احتمال أنني فعلت كل هذا من أجل تمديد ولايته".

وفي ذات السياق أكد "ساعر" تأييده لضمّ مناطق واسعة من الضفّة الغربية إلى "إسرائيل".

وكان اعلن "ساعر" انشقاقه عن حزب الليكود يوم الثلاثاء الماضي، وقدّرت استطلاعات الرأي حصوله على 15 – 20 مقعدًا لو جرت الانتخابات اليوم، من المرجّح أن ترتفع إلى 22 مقعدًا إن انضمّ إليه رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق "غادي آيزنكوت"، ورئيسة لجنة كورونا في الكنيست "يفعات شاشا بيطون".

وجاء انشقاق ساعر في ذروة أزمة سياسيّة في الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال الاسرائيلي، بعد تمرير قانون حلّ الكنيست بالقراءتين التمهيديّة والأولى.