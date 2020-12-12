تشكيل فريق بيراميدز أمام الاتحاد

أعلن "ردولفو أروابارينا" مدرب فريق بيراميدز مساء اليوم السبت، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري الليلة.

وشهد تشكيل "بيراميدز" تواجد شريف إكرامي كأساسي في حراسة المرمى، فيما يقود محمود وادي خط الهجوم، أما رمضان صبحي يبدأ كأساسي على الرواق الأيسر، فيما يلعب محمد فاروق كجناح أيمن، ويتواجد أحمد الشيخ على مقاعد البدلاء.

بدوره أحمد سامي الوافد الجديد يبدأ أيضا كأساسي في قلب الدفاع بجانب عبد الله بكري، فيما يتواجد أحمد توفيق كظهير أيمن.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حارس: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – عبد الله بكري – أحمد توفيق.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمود حمادة.

أمامهما: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – محمد فاروق.

الهجوم: محمود وادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من

حارس: مهدي سليمان.

الدفاع: أحمد أيمن منصور – طارق طه.

الوسط: محمد فتحي – إسلام عيسى – عمر لعيوني – أحمد الشيخ.

الهجوم: جون أنتوي – دودو الجباس.