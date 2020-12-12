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تجديد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثالثة

  • فلسطين اليوم - الضفة
  • 21:03 - 12 ديسمبر 2020
اسرى في سجون الاحتلال اسرى في سجون الاحتلال
تقارير
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جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، الاعتقال الإداري بحق الأسير "حمودي الكايد" من مدينة جنين للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضحت عائلة الكايد بأن سلطات الاحتلال في سجن مجدو حولت نجلها إلى الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي.

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري ضد الاسرى الفلسطينيين، دون تقديمهم للمحاكمة، وبدون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم.

وتعد "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة، وتتذرع سلطات الاحتلال الاسرائيلي وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا؛ فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

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