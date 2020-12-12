الخارجية: تسجيل حالة وفاة و4 إصابات جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة و4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يرفع إجمالي الوفيات إلى 327 حالة والإصابات إلى 8425 إصابة.