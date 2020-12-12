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اللواء ابو نعيم: نتقدم بالشكر للمواطنين لالتزامهم بإجراءات الاغلاق

  • فلسطين اليوم - قطاع غزة
  • 20:33 - 12 ديسمبر 2020
اللواء توفيق ابو نعيم اللواء توفيق ابو نعيم
تقارير
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قال اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة مساء اليوم السبت :"أتقدم بالشكر الجزيل للمواطنين جميعاً؛ لالتزامهم الذي أظهر مدى صبر الشعب وعطائه، وأتمنى لهم دوام الصحة والعافية".

كما قدر أبو نعيم الجهود الكبيرة لأبناء وزارة الداخلية التي ساهمت في الوصول إلى هذه الحالة من الانضباط، شاكرا كل من ساهم في ذلك من القوى الوطنية، والمؤسسات الإعلامية وسائر الجهات المختصة.

ولفت بقوله إلى أنه:" لم ننتهِ بعد من مواجهة الوباء، ولا زالت إجراءات حظر التجول الليلي ومنع التحرك سارية بشكل يومي بدءاً من الساعة 6:30 مساء، وننتظر من جميع المواطنين استمرار الالتزام بها".

وأشار أبو نعيم إلى أن نسبة من خرقوا حظر التجوال اليوم وأمس لا تُذكر أمام حالة الالتزام العامة من قبل المواطنين.

وأكد على أمله في مراكمة العمل على ما تحقق خلال اليومين الماضيين، على صعيد الالتزام بكافة إجراءات الوقاية والسلامة، وارتداء الكمامة، والتباعد.

ونوه أبونعيم إلى أن المزيد من الالتزام يجنبنا مزيداً من المعاناة، ومزيد من الانضباط يجنبنا مزيداً من الإصابات، ولا ضرورة لخروج المواطنين من المنازل إلا للحاجة الماسة والضرورية.

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