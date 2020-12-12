عوض يشيد بالتزام المواطنين بحظر التحرك خلال اليومين الماضيين

أشاد رئيس المتابعة الحكومية بغزة محمد عوض، بانضباط المواطنين بقرار حظر التحرك ليومي الجمعة والسبت، الأمر الذي يساعد وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال عوض في مؤتمر صحفي مساء اليوم، :"إننا ننتظر من أبناء شعبنا أن يواصلوا الالتزام في الأيام القادمة، وأن يستمروا في هذا الانضباط بعد انتهاء فترة حظر التحرك، حتى لا نضطر إلى إجراءات قد تكون أصعب من ذلك، فالقرار بيد المواطن.

ودعا عوض المواطنين لعدم الخروج من المنازل إلا في إطار الضرورة، مع ارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد، والبعد عن التجمهر.

وأوضح أن التزام المواطنين يساعد على مجابهة الفيروس؛ لنحمي أبناء شعبنا في هذه اللحظات الصعبة.

ووجه عوض شكره لوزارة الداخلية والأمن الوطني بقيادتها وكل طواقمها، الذين عملوا طوال الوقت لمساعدة المواطنين على الالتزام؛ كي نتخطى جميعاً هذه الجائحة.

كما أبرق بالتحية لأبنائنا في وزارة الصحة الذين يعملون ليل نهار من أجل سلامة المواطن، كما نتوجه بالشكر والتقدير لعناصر الحكومة ومؤسساتها كافة.