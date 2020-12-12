كيف تقضي على فيروس كورونا في دقيقتين؟

نشر بعض العلماء الأمريكيون في المجلة البريطانية لطب الاسنان منشوراً ذكرو فيه نجاحهم في التوصل الى طريقة فعالة لتدمير فيروس كورونا في دقيقتين فقط.

وقال العلماء بأن معاجين الأسنان التي تحتوي على الزنك والقصدير يمكنها تحييد فيروس كورونا بنسبة 99.9٪، حيث تمكن العلماء الأمريكيون من التوصل إلى مثل هذه الاستنتاجات في سياق الأبحاث المختبرية.

وكان الهدف من برنامج البحث هو التحقيق في إمكانية الحد من معدل انتشار فيروس كورونا باستخدام منتجات العناية بالفم.

وأظهرت التجارب أن معجون الأسنان يمكنه تحييد الفيروس بنسبة 99.9٪ في دقيقتين، بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد النتائج من دراسة أخرى، أن غسول الفم مع كلوريد سيتيل بيريدينيوم يتكيف مع هذه المهمة في نصف دقيقة.

وجاء في المنشور أن:

"النتائج تظهر أن بعض معاجين الأسنان وغسول الفم يمكن أن تساعد في الحد من انتشار فيروس "SARS-CoV-2"، وهو الفيروس المسبب لـCOVID-19، عن طريق تقليل كمية الفيروس في الفم مؤقتا".

وتم تأكيد النتائج المعملية في التجارب السريرية التي شملت 260 مريضا بفيروس كورونا استخدموا معجون الأسنان وغسول الفم.

يشار الى أن وباء كورونا التاجي اجتاح العالم بأسره تقريبا، وأصيب حوالي 69.5 مليون شخص توفي منهم 1.6 مليون، وسجلت معظم حالات الإصابة في الولايات المتحدة ، الهند والبرازيل.

وفي روسيا، أصيب أكثر من 2.6 مليون شخص بالفيروس، تعافى منهم ما يقرب من 2.1 مليون، أكثر من 46 ألف شخص سقطوا ضحايا للعدوى.