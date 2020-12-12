اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي تشكر المواطنين على الالتزام بالحجر

أعربت اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي في محافظات قطاع غزة عن خالص شكرها وتقديرها لشعبنا الفلسطيني الكريم الذي أثبت خلال اليومين الماضيين أنه مثالاً رائعاً في الانضباط، من خلال التزامه بإجراءات السلامة والوقاية وتفهّمه لأهمية الحجر المنزلي في محافظات غزة كافة.

وثمنت اللجنة دور شعبنا الكريم في مواجهة جائحة كورونا، لتبرق بأعظم التحيات لجنود الميدان، أبطال وزارة الداخلية والأمن الوطنية، وكذلك إلى طواقم وزارة الصحة الفلسطينية الذين هم في خط الدفاع الأول في مواجهة الجائحة، وكذلك الشكر موصول إلى كل الأجهزة الحكومية المساندة التي تجنّدت في مواجهة الجائحة من أجل حماية شعبنا الفلسطيني العظيم

وقالت اللجنة في ببيان لها، :" إن جائحة كورونا ينبغي أن تكون فرصة نستطيع من خلالها تعزيز السلوك القيمي في مجتمعنا وبين أهلنا الكرام في كل شارع وفي كل زقاق، وهي فرصة للانضباط والالتزام والترتيب، بحيث نتمكن خلالها من الالتزام بلبس الكمامة، والتباعد الجسدي، واتخاذ كل إجراءات الوقاية والسلامة من أجل كسر انتشار الوباء بين أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأضافت، أن الانضباط هو الوسيلة الأكثر نجاعة في الحد من انتشار هذا الفايروس، وكلما كانت نسبة الالتزام أكثر كلما تمت السيطرة على هذه الجائحة التي أفقدتنا العديد من الأحباب.

وشددت اللجنة على أن المطلوب منا جميعا خلال المرحلة القادمة هو الامتثال إلى التعليمات الحكومية كافة التي تهدف إلى مواجهة الجائحة والحد من انتشار الوباء، حيث كنتم خلال اليومين الماضيين مثالاً فريداً ومميزاً في الانضباط والالتزام.