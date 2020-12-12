الزراعة: فتح البحر أمام الصيادين فجر الأحد

أعلنت وزارة الزراعة مساء اليوم، عن فتح البحر أمام الصيادين للممارسة عملية الصيد فجر اليوم الأحد الموافق 13/12/2020م، في تمام الساعة الثالثة.

يأتي هذا بعد يومين من الاغلاق الشامل شهدها قطاع غزة، وحظيت بالتزام المواطنين.