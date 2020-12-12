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الزراعة: فتح البحر أمام الصيادين فجر الأحد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:30 - 12 ديسمبر 2020
مكعبات اسمنتية بالقرب من رصيف كورنيش البحري (10).JPG مكعبات اسمنتية بالقرب من رصيف كورنيش البحري (10).JPG
تقارير
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أعلنت وزارة الزراعة مساء اليوم، عن فتح البحر أمام الصيادين للممارسة عملية الصيد فجر اليوم الأحد الموافق 13/12/2020م، في تمام الساعة الثالثة.

يأتي هذا بعد يومين من الاغلاق الشامل شهدها قطاع غزة، وحظيت بالتزام المواطنين.

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