طلاب المنحة الجزائرية ينظمون وقفة احتجاجية متزامنة أمام مقر وزارة التعليم برام الله وغزة

ينظم العشرات من طلاب المنحة الجزائرية في غزة والضفة صباح غد الأحد وقفة احتجاجية متزامنة أمام مقر وزارة التعليم العالي برام الله وغزة، وذلك بعد إعلان سفارة دولة فلسطين في الجزائر إلغاء المنحة الجزائرية دون التنسيق مع وزارة التعليم العالي الفلسطينية ودون إعلام الطلبة عن مصيرهم.

وقال المتحدث باسم طلبة المنحة الجزائرية الطالب نور الدين منير أن الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق الضغط على الجهات المسؤولة لإيجاد حلول تضمن للطلبة المرشحين مقاعدهم للعام الدراسي القادم إن لم يكن بالإمكان استثناء طلاب فلسطين من هذا الإلغاء بعد ضياع عام في انتظار المنحة.

وناشد المتحدث بلسان الطلبة نورالدين منير الرئيس الجزائري والحكومة الجزائرية استثناء دولة فلسطين من هذا الإلغاء.

يذكر أن أكثر من ثلاثمائة طالب فلسطيني تم قبولهم من قبل الحكومة الجزائرية للدراسة المجانية في الجامعات الجزائرية في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، فوجئوا بإعلان إلغاء المنحة الدراسية وهو ما يهدد مستقبلهم في ظل عدم وجود أية بدائل نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.