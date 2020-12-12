بلدية دير البلح تؤكد استمرار خدماتها رغم الإغلاق الكامل

أكد رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو وسط قطاع غزة ، اليوم السبت، أن بلديته مستمرة في تقديم خدماتها الأساسية للمواطنين رغم الظروف والمعوقات التي فرضت بفعل جائحة كورونا.

وقال الجرو: إن "خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة وجمع وترحيل النفايات استمرت لليوم الثاني من الاغلاق الشامل الذي فرضته وزارة الداخلية في محاولة للتقليل من انتشار الوباء وتغيير منحنى الحالة الوبائية للتفشي بما يحقق تدني الاصابات والحفاظ على سلامة المواطنين".

وأضاف خلال جولته للفرق الميدانية العاملة للاطلاع على سير العمل وإيصال الخدمات للمواطنين: بالرغم من حالة الاغلاق ومنع الحركة إلا أن البلدية لم تتوقف عن تقديم خدماتها الاساسية للسكان بكافة الحالات وعلى جميع الأصعدة.

وشملت الجولة عمال النظافة في أحياء المدينة, وعمال المياه وآلية ضخ المياه للمواطنين في الشبكة, عمال الصرف الصحي الذين يقومون بتسليك خطوط الصرف الصحي وبستجيبون بشكل فوري لطلبات المواطنين بهذا الخصوص, بالإضافة إلى كراج البلدية للتأكيد على العمل وفق إجراءات السلامة.

وأشار إلى قيام الفرق الميدانية بتعقيم المرافق العامة والمؤسسات التي يرتادها المواطنين للحفاظ على سلامتهم, معربا عن أمله استمرار زيادة وعي المواطن بإجراءات السلامة, ولفت إلى ضرورة الالتزام بها من أجل الحفاظ على أنفسهم وأحبابهم داعيا الله أن يمن بالشفاء على مرضى هذا الوباء ويجنب أهلنا وشعبنا شره.







