الكيلة: تحويل المستشفى الوطني في نابلس إلى مستشفى لاستقبال مرضى "كورونا"

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مساء اليوم السبت، عن تحويل المستشفى الوطني في مدينة نابلس كاملاً لمستشفى استقبال مرضى "كورونا" ابتداء من صباح يوم غد الأحد، وتحويل مرضاه إلى قسم خاص في مستشفى رفيديا خصص لمرضى الباطني.

وأوضحت الكيلة بقولها :" إن القرار يأتي على ضوء ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات في المحافظة وإشغال أسرة العناية المكثفة".

ولفتت إلى أن الوزارة قد جهزت طواقمها ومعداتها ومحطة خاصة للتنفس والأكسجين لتكون تحت تصرف مستشفى الهلال الأحمر في حال تجهيزه بالكامل لتكون جاهزة لاستقبال مرضى فيروس كوفيد 19.

وأكدت الكيلة قلقها نتيجة الارتفاع الملحوظ للإصابات، خاصة من أولئك الذي يحتاجون للعناية المكثفة، وعرضت أبرز تطورات الوضع الوبائي الذي وصلت إليه محافظة نابلس وعدم توافر أسرة كافية للمرضى الذين يحتاجون لعناية مكثفة نتيجة اكتظاظها بمصابي فيروس كورونا ما اضطر الوزارة لتحويل عدد من المرضى الى مستشفيات خارج نطاق المحافظة.