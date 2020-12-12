حماس تحيي ذكرى انطلاقتها الكترونيا

أعلن مسئول جهاز العمل الجماهيري لحركة حماس محمد الترك، أحياء ذكرى انطلاقة الحركة هذا العام بطريقة وبأسلوب جديد بما يتعاطى مع الجائحة التي نمر بها حفاظا على أرواح أبناء شعبنا.

وأوضح الترك أنه لن يكون هناك تجمع شعبي في الميادين وستكتفي الحركة بفعاليات إلكترونية عامة تبدأ من مؤتمر يعقد غدا الأحد من أمام منزل الشيخ المؤسس أحمد ياسين.

وأشار إلى أن الفعاليات ستكون الإلكترونية متنوعة على مدار يومي الأحد والاثنين عبارة عن غرف تغريد ومهرجانات إلكترونية ومهرجانات فنية وكلمات لقادة حركة حماس أبرزها كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأوضح أن الحركة اكتفت في هذه الانطلاقة بتعليق يافطة مركزية واحدة في كل منطقة كبرى في القطاع، دون تزيين الشوارع والطرقات كما في كل عام مراعاة للظروف التي يمر بها القطاع، وستساهم الحركة في خدمة أبناء شعبنا والتخفيف عنهم.