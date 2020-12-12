الاعلام الحكومي بغزة: لا صحة لشائعة تمديد الإغلاق وانها تسبب حالة من البلبلة وعدم استقرار بالمجتمع

أكد رئيس المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم السبت، أنه لا صحة لشائعة تمديد فترة الاغلاق الكامل وأن الشائعات تسبب حالة من البلبلة وتسبب عدم استقرار في المجتمع.

وأوضح معروف، أنه "عندما تم الاعلان عن حظر التجوال لمدة يومين كان بشكل مسبق عبر المنصات الحكومية، ويجب الا يلتفت المواطن لأي معلومة غير صادرة عن الجهات الرسمية".

وبيّن أن الحكومة لامست تجاوبًا واضحًا من المواطنين في قطاع غزة، بإجراءات الاغلاق ونشيد بالنموذج المشرف الذي ضربه شعبنا بالتزامه.

وِأشار إلى أن هناك تقيم مستمر لكافة النواحي على صعيد تجربة حظر التجوال ومنحنا المواطنين فترة كافية لتلبية الاحتياجات الخاصة بهم قبل فرض حظر التجوال.

ولفت إلى أن ما حصل يوم الخميس الماضي، من اكتظاظ للمواطنين يأتي في اطار أن تجربة حظر التجوال لمدة يومين تجربة مستحدثة على مواطنينا والجهات الحكومية تعمل لعدم تكرار ذلك خلال المرحلة المقبلة.

وشدّد معروف، على أن الحكومة تسعى جاهدين للحد من هذه المظاهر السلبية التي تؤثر على الحالة الوبائية في القطاع.

وذكر معروف، أن الاجراءات الحكومية الحالية اجراءات علاجية وقائية معًا؛ حتى نهاية الشهر الحالي وهذه الإجراءات كافية حاليا لتؤدي إلي تثبيط تفشي العدوى في القطاع وتخفيف سلسلة انتشاره.

وحول الاجراءات الحكومية خلال الفترة المسائية وإغلاق المساجد وغيرها، ذكر أنها تهدف الى وقف التجمعات داخل المجتمع من أجل منع انتشار الفيروس، واثارها الايجابية ليست فورية ولكن ستظهر في الايام القادمة.

وقال معروف: إن حصل اي تغير سلبي على المؤشرات الوبائية بحيث يهدد قدرة المنظومة الصحية على اداء واجبها سيتم فورا اعادة النظر في الاجراءات وعندها سنذهب الى إجراءات اكثر تشديداً".

وأضاف أن هناك حالة ناظمة لتطبيق اجراءات السلامة والوقاية، كما ان يوجد اجراءات قانونية بحق المخالفين.

وفيما يخص أيام حظر التجوال، أوح معروف، هناك حالات محدودة من المخالفين لقرار حظر التجوال وسيتم اعادة النظر في العقوبات التي تم الاعلان عنها للمخالفين لقرار الحظر، خلال يومي الجمعة والسبت، تقديرا لحالة الالتزام الكبيرة.