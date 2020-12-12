تطورات جديدة بشأن تحديد تسعيرة المولدات الكهربائية بغزة

قال مدير دائرة شئون الطاقة في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة ياسر حسونة، اليوم السبت، إنه "من المقرر أن تنهي اللجنة الميدانية المكلفة بتقييم وضع المولدات الكهربائية بالقطاع، عملها الثلاثاء المقبل".

وأضاف حسونة، انه من المتوقع أن تُصدر اللجنة المخصصة لتحديد التسعيرة النهائية للمولدات الكهربائية، قرارها بشأن التسعيرة النهائية لكهرباء المولدات ما بين 20 إلى 25 ديسمبر الجاري.

وكان حسونة، قد قال في وقت سابق، إن دراسة تحديد سعر التعرفة لكيلو وات الكهرباء كانت حكومية في بداية الأمر، وبعد صدور قرار التعرفة الذي جاء بناءً على دراسة مهنية ومختصة تم تنقيذ قرار سلطة الطاقة بتثبيت سعر كيلوا وات الكهرباء للساعة 2.5 شيقل".

ولفت إلى أن عدد كبير من أصحاب مولدات الكهرباء قدموا أوراقهم للحصول على تسهيلات سلطة الطاقة؛ للعمل بشكل إداري وسليم.