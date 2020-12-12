تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action الجديد 2021 بث مباشر يوتيوب

شاهد تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action الجديد 2021 حيث سجل موقع جوجل الشهير تزايد اعداد عمليات البحث عن تردد قناة إم بي سي إكشن على القمر الصناعي نايل وعرب سات ، وبسبب هذه الزيادة الملحوظة في الفترة الأخيرة خصص موقع فلسطين اليوم هذه المقالة الرائدة حتى يتمكن المشاهدين من متابعة الفضائية العريقة في سمعتها بأريحية تامة .

وفي الفترة الأخيرة استطاع تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action 2021 ان ينافس باقي القنوات الثانية في محتواها الإعلامي إذ تتميز القناة ببرامجها وأفلامها القوية والمشوقة لمتابعيها من كافة دول العالم ، إذ سجلت ملايين المشاهدات في كل الأسبوع .

تبث قناة إم بي سي إكشن أفلام الأكشن وحلقات المصارعة والبرامج الرياضية والعديد من البرامج الترفيهية التي جذب ملايين المتابعين الجديد إليها ، كما أن الفضائية ذات الشهرة الواسعة تبث منتوجاتها بشكل مجاني وبدون تشفير وبشكل متواصل وبتقنية عالية الجودة .

وعلمنا جهدًا واسعًا حتى نمكن كافة مشاهدين قناة ام بي سي اكشن أن يتعرفوا على ترددها وذلك في قالب مناسب يسهل التعرف عليه وضبطه على شاشات التلفاز .

وحققت قناة إم بي سي إكشن MBC Action عوائد كبيرة من مشاهدات المتابعين في دول الخليج العربي والدول العربية الأخرى، حيثُ يركز المشاهدين على مشاهدات أفلام المصارعة ومسلسلات القناة.

تأسيس قناة ام بي سي اكشن MBC Action :

تأسست قناة ام بي سي اكشن MBC Action في تاريخ 5 مارس 2007 ، وتتخذ الامارات العربية مقرًا لها ، وتأخذ القناة ذات طابع الاكشن والتحدي والاثارة والترفيه والرعب .

وتتبع ملكية القناة إلى مركز تلفزيون الشرق الأوسط وهي قناة عائلية .

تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action الجديد 2021 على نايل سات :

الترددات : 11470-11467

الاستقطاب: V

معدل الترميز للقناة : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

رابط قناة ام بي سي اكشن بث مباشر يوتيوب :

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تردد قناة MBC Action الجديد 2021على القمر الصناعي عرب سات :

تردد القناة : 11270- 12284 .

الاستقطاب V

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة ام بي سي 1 mbc :

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد قناة ام بي سي mbc2 :

التردد 12015

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد قناة ام بي سي mbc3:

تردد قناة ام بي سي mbc3 على نايل سات :

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد قناة ام بي سي mbc3 على عرب سات :

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد قناة ام بي سي mbc4 :

تردد القناة 11938 – 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد قناة ام بي سي mbc max :

تردد قناة ام بي سي mbc max:

11560

الاستقطاب عمودي

تردد آخر 11938

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي اكشن MBC :

تردد قناة ام بي سي أكشن على عربسات:

هو 12284(v) أو 11270(v)

تردد قناة ام بي سي على نايل سات:

هو 11476(v)

تردد قناة ام بي سي دراما :

تردد قناة ام بي سي دراما على نايل سات :

هو 11938, 11470

الاستقطاب v

معدل الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي mbc5 :

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc :

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports :

الاقمار التردد معدل الترميز FEC

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11470 27500 5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11559 27500 5/6

قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 12341 (h) 27500 3/4

قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6 12341 (h) 27500 3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports :

القمر التردد FEC/SR الجودة

قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 SD

قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 HD

تردد قناة ام بي سي العراق MBC :

القمر نايل سات 201

التردد 12226 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية أفقي عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

ترددات "MBC العراق" SD

القمر نايل سات 201

التردد 11938 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

تردد قناة إم بي سي مصر MBC :

التردد على النايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي.

أما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

معدل الترميز هو 27500.