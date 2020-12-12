موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب، والتي يبحث العديد من محبي نادي الزمالك عن القنوات الناقلة للمباراة. حيث تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت. في المباراة المقرر إقامتها على إستاد الكلية الحربية.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب وفي ظل منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، والتي يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق الفوز في أولى مبارياته بالمسابقة المحلية للموسم الجديد. حيث أنها قد أتت بعد فترة صعبة مر بها الفارس الأبيض، عقب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا. والذي فاز بها الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، في القمة التاريخية التي احتضنها إستاد القاهرة. ثم وداع منافسات كأس مصر، بالهزيمة أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات دور نصف النهائي.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب، عبر أون تايم سبورت 1، وحيث يسعى الفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جايمى باتشيكو، لتحقيق الفوز في مواجهة المقاولون العرب لاسترجاع الفوز بعد الفترة الصعبة ، لتحقيق انطلاقة قوية في بداية مسابقة الدوري الممتاز، خاصة أن الفريق سيكون مقبل على مباريات هامة في أول 3 لقاءات في المسابقة حيث ستكون البداية مع مباراة الذئاب، ثم مباراته أمام بيراميدز في الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ثم مباراة القمة أمام الأهلي حيث حرص البرتغالي باتشيكو على تحفيز لاعبيه على ضرورة انطلاقة قوية في مسابقة الدوري.

فريق الزمالك العائدة للأبيض أمام المقاولون

يستعيد الزمالك ففي مباراة المقاولون العرب والعناصر الأساسية من اللاعبين. ومنهم الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، بعد نهاية إيقافه المحلي. الذي تعرض له منذ مباراة المصري في منافسات الدوري السابق. إلى جانب العائدين للفريق من الإعارة على رأسهم الثنائي أحمد فتوح والمغربي حميد أحدا، لذا استقر البرتغالي جايمى باتشيكو، على الاعتماد على أحمد فتوح، لقيادة الجبهة اليسرى للفريق فى مواجهة الذئاب عقب عودته لصفوف الأبيض هذا الموسم، بعد انتهاء إعارته لنادى سموحة، حيث شهدت التدريبات الجماعية للفريق فى الأيام الماضية انتظام الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، بعد التعافي من الإصابات العضلية التي تعرض لها.موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب.