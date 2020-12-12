صورة قديمة: تجمع ايهود باراك "الإسرائيلي" مع أمير المغرب محمد السادس

نشر رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، ايهود بارك، اليوم السبت، صورة قديمة تجمعه مع ولي العاهل المغربي محمد السادس، في زيارة سرية للمغرب.

وقال باراك، على حسابة "توتير" إن "الصورة جاءت خلال زيارة سرية للرباط قبل 42 عامًا، وكان الملك حينها شابًا صغيرًا يبلغ من العمر 15 عامًا".

وأضاف أنه "أهدى الأمير محمد لعبة كمبيوتر إسرائيلية الصنع".

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن العلاقات بين (إسرائيل) والمغرب بدأت قبل 42 عامًا.

الصحفي "الإسرائيلي" إيدي كوهين علق على صورة باراك، قائلًا: إن الصورة شملت الرئيس الإسرائيلي عازر وايزمان، ووزير الخارجية الإسرائيلي من أصول مغربية دافيد ليفي، فيما لم يُحدد تاريخها بالضبط".

يوم الخميس الماضي، أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، عن تطبيع دولة المغرب من (إسرائيل).

وكانت الامارات والبحرين أعلنا ديسمبر الماضي، علاقتهما التطبيعية مع دولة الاحتلال، وتوج ذلك بالتوقيع على معاهدة "السلام" في البيت الأبيض، بعد أسابيع قليلة من الإعلان.



