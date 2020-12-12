أقوى إشارة تردد قناة بوكس موفيز Box Movies الجديدة 2021 بث مباشر ، حيث استطاعت قناة بوكس موفيز أن تنافس باقي القنوات الأخرى في محتواها الجيد والمتمثل في بث الأفلام الأجنبية ، وسجلت في الفترة الأخيرة ملايين المشاهدات وذلك يعود إلى قوة ما تبثه على مدار الساعة من الأفلام التي تجذب ملايين المتابعين .
وبسبب تزايدت عمليات البحث على موقع جوجل عن تردد قناة بوكس موفيز Box Movies الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات ، حرص موقع فلسطين على توفير مقالة لذلك حتى يتمكن كافة متابعي القناة من بط التردد على شاشات التلفاز والاستمتاع بأوقات مريحة في مشاهدة الأفلام الأجنبية مترجمة إلى اللغة العربية .
كما ننوه في هذه المقالة التي سجلت مئات الالاف من القراءات ، أن تردد قناة بوكس موفيز الجديد 2021 ، يبث مجانًا وبدون تشفير أي ان البث مفتوح للجميع، وبدون اشتراك .
وعلى مدار الساعة وبدون توقف وبشكل متواصل تعرض قناة بوكس موفيز Box Movies جميع الأفلام ، وهو ما جذب إليها في الفترة الأخيرة ملايين المتابعين الجدد من كافة الدول العربية والعالمية، كما يتم تنزيل تردد القناة المشهورة تحت اسم C1 Action ، القناة التي توقفت مؤخرًا عن بث أفلام كايرو وان أكشن.
جدول قناة بوكس موفيز Box movies لمشاهدة لأفلام الأجنبية 2021 :
أولاً: يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة سلاسل الافلام الاجنبية الرائعة عبر القناة مثل سلاسل افلام مارفل ، سلسلة افلام هارى بوتر ، سلسلة افلام الاكشن و الاثاره الرائعه BatMan وغيرها العديد
ثانيًا: تبث قناة بوكس موفيز علي القمر الصناعي النايل سات تحت شعار WORLD OF MOVIES .
ثالثًا: تختار الفضائية الرائدة أفلامها بعناية من أجل إسعاد محبي الافلام العالمية من الجمهور العربي .
رابعًا: تعرض قناة Box movies الجديدة أحدث وأقوي الافلام العالمية بشكل مجاني ومفتوح للمشاهدين في مصر والعالم العربي .
خامسًا: تبث القناة أفلام أجنبي متنوعة حيث تهتم بافلام الاكشن ، افلام الدراما و الكوميدية ، افلام مصاصي الدماء والرعب ، الافلام الرومانسية بالاضافة الي افلام الخيال العلمي .
إليك تردد قناة بوكس موفيز Box Movies الجديد 2021 :
القمر الصناعي : نايل سات.
التردد : 12563
معدل الترميز : 27500
القطبية : رأسي V
اشم القناة على الرسيفر : Box Movies