أقوى إشارة تردد قناة بوكس موفيز Box Movies الجديدة 2021 بث مباشر ، حيث استطاعت قناة بوكس موفيز أن تنافس باقي القنوات الأخرى في محتواها الجيد والمتمثل في بث الأفلام الأجنبية ، وسجلت في الفترة الأخيرة ملايين المشاهدات وذلك يعود إلى قوة ما تبثه على مدار الساعة من الأفلام التي تجذب ملايين المتابعين .

وبسبب تزايدت عمليات البحث على موقع جوجل عن تردد قناة بوكس موفيز Box Movies الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات ، حرص موقع فلسطين على توفير مقالة لذلك حتى يتمكن كافة متابعي القناة من بط التردد على شاشات التلفاز والاستمتاع بأوقات مريحة في مشاهدة الأفلام الأجنبية مترجمة إلى اللغة العربية .

كما ننوه في هذه المقالة التي سجلت مئات الالاف من القراءات ، أن تردد قناة بوكس موفيز الجديد 2021 ، يبث مجانًا وبدون تشفير أي ان البث مفتوح للجميع، وبدون اشتراك .

وعلى مدار الساعة وبدون توقف وبشكل متواصل تعرض قناة بوكس موفيز Box Movies جميع الأفلام ، وهو ما جذب إليها في الفترة الأخيرة ملايين المتابعين الجدد من كافة الدول العربية والعالمية، كما يتم تنزيل تردد القناة المشهورة تحت اسم C1 Action ، القناة التي توقفت مؤخرًا عن بث أفلام كايرو وان أكشن.

جدول قناة بوكس موفيز Box movies لمشاهدة لأفلام الأجنبية 2021 :

أولاً: يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة سلاسل الافلام الاجنبية الرائعة عبر القناة مثل سلاسل افلام مارفل ، سلسلة افلام هارى بوتر ، سلسلة افلام الاكشن و الاثاره الرائعه BatMan وغيرها العديد

ثانيًا: تبث قناة بوكس موفيز علي القمر الصناعي النايل سات تحت شعار WORLD OF MOVIES .

ثالثًا: تختار الفضائية الرائدة أفلامها بعناية من أجل إسعاد محبي الافلام العالمية من الجمهور العربي .

رابعًا: تعرض قناة Box movies الجديدة أحدث وأقوي الافلام العالمية بشكل مجاني ومفتوح للمشاهدين في مصر والعالم العربي .

خامسًا: تبث القناة أفلام أجنبي متنوعة حيث تهتم بافلام الاكشن ، افلام الدراما و الكوميدية ، افلام مصاصي الدماء والرعب ، الافلام الرومانسية بالاضافة الي افلام الخيال العلمي .

إليك تردد قناة بوكس موفيز Box Movies الجديد 2021 :

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12563

معدل الترميز : 27500

القطبية : رأسي V

اشم القناة على الرسيفر : Box Movies