صحة غزة تؤكد: التزام المواطنين بالإغلاق الكامل ضد "كورونا"

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، د. أشرف القدرة، اليوم السبت، أن التزام كامل من المواطنين بالإغلاق الكامل في معظم مناطق قطاع غزة، في إطار تثبيط انتشار وباء كورونا والحد من تفشيه.

وقال القدرة، في حديث مع إذاعة صوت القدس المحلية: إن المجتمع الفلسطيني واعي ويحتاج فقط للمزيد من الإجراءات للحد من التفشي على صعيد البيت والشارع وأماكن العمل في كافة السلوكيات من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي واستخدام المعقمات".

وأضاف أن الإغلاق المطبق لمدة يومين لن يحمل نتائج مباشرة، ولكن انعكاساته ستظهر خلال الأيام القادمة، ونحن نحاول تشديد الإجراءات بعيداً عن الإغلاق الشامل لفترات طويلة.

وشدّد القدرة، على أن الإغلاق سيستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري وهناك تقييم مستمر من قبل المؤسسات الحكومية، موضحًا أن المطلوب هو تضافر للجهود لإنجاز فارق كبير من حدة الانتشار.

وأشار إلى أنه جرى ابلاغ الجهات المعنية كافة وترتيب الأمر حول المواطنين والمرضى الذين يحتاجون التنقل وتلقي العلاج خاصة مرضى "غسيل الكلى"، ولم يسجل أي اشكالية منذ أمس بهذا الخصوص.

كما وأعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 13 حالة وفاة و505 اصابات بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في بيان لها اليوم السبت، أنها اجرت يوم أمس الجمعة 1618 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنها سجلت اصابة 505 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الاصابات النشطة في القطاع 9608 حالة.

فيما سجلت تعافي 718 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليصبح عدد المتعافين نحو 18143 حالة.

وعن عدد حالات الوفاة أشارت الصحة إلى أنها سجلت رقمًا قياسيًا منذ انتشار الفيروس وهو 13 حالة وفاة ما أدى لارتفاع اجمالي عدد الوفيات إلى 188 حالة وفاة.

ووفقًا لبيان الصحة فهناك 358 حالة تحتاج رعاية طبية في المستشفى، و174 حالة خطيرة وحرجة.