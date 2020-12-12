أقوى تردد لـ قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2021 نايل سات

شاهد أقوى تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، ونالت قناة الجديد سمعة قوية بين المواطنين اللبنانيين وفي باقي الدول العربية حيثُ تقدم الفضائية العريقة محتواها اعلامي جذاب وهو ما جعلها من أفضل القنوات في لبنان مقارنة بالقنوات الأخرى ، إذ سجلت نسبة عالية جدًا في الفترة الأخيرة .

وحرص موقع فلسطين اليوم على توفير تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2021 حيثُ تزايدت بحث المواطنين على تردد القناة على محركة جوجل الشهير لمشاهدة محتواها الإعلامي ، كما أنها تعرض الفضائية برامجها بجودة عالية وبتقنية hd .

وفي هذه المقالة الرائعة سنتعرف معًا عن تأسيس قناة الجديد اللبنانية وعن برامجها المختلفة ، إذ سجلت في الفترة الأخيرة ملايين المشاهدات كل أسبوع .

وتحرص قناة الجديد في برامجها على عرض كافة الاحداث الصاعدة منها السياسية والاجتماعية في لبنان وفي الدول العربية ، وتقوم بتغطية الاحداث المحلية عبر تقنية البث المباشر كما تصطيف في برامجها محللين وخبراء للحديث عن الازمات والمواضع التي تطرحها قناة الجديد اللبنانية .

تأسيس قناة الجديد al jadeed اللبنانية :

وفي عام 1992 أي قبل 28 عامًا تأسست قناة الجديد اللبنانية ويقع مقرها في العاصمة بيروت ، وفي فترة من الفترات أوقفت السلطات اللبنانية بث القناة فيما أعد بثه في 2005 .

قناة الجديد أطلقت على مسماها الأول "نيو يتي"، وهي مملوكة لرجل الاعمال "تحسي الخياط" ، كما ان القناة نظمت حفلاً مهيبًا عقب إعادة افتتاحها عام 2001 بعد توقف 5 أعوام .

وبعد ذلك استبدلت القناة اللبنانية الشهيرة الان، اسمها إلى قناة الجديد.

واستطاعت قناة الجديد اللبنانية أن تنافس وبقوة أحدث القنوات على المستوى المحلي والعربي، إذ أعلنت مؤخرًا ارتفاع من نسب المشاهدات على منتوجاتها الاعلامية إلى مئات الآلاف .

شاهد برامج قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2021 :

البرنامج الأول : برنامج طوني خليفة "برنامج سياسي" وهو إخباري.

البرنامج الثاني : برنامج الحدث وفيه تتناول القناة قضايا سياسية للامة العربية.

البرنامج الثالث :برنامج تحت السيطرة، وهو برنامج ترفيهي.

إليك تردد قناة الجديد al jadeed اللبنانية 2021 على القمر الصناعي نايل سات :

وتقدم وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" تردد قناة الجديد 2021 على نايل سات، لمشاهدة كل برنامج القناة، والتمتع بالمشاهدة :

القناة : قناة الجديد

التردد : 12130

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

تصحيح الخطأ : 6/5

وما يميز قناة الجديد اللبنانية 2021 أنها تبث محتواها الاعلامي مدار 24 ساعة، وبشكل متواصل دون توقف بدون تشفير (مجان).

رابط الموقع الرسمي لقناة الجديد al jadeed اللبنانية 2021 :

للانتقال إلى الموقع الرسمي لقناة الجديد، (اضغط هنا) .