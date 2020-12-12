"حزب الله" يعلّق على اعلان المغرب التطبيع مع "إسرائيل"

أدان "حزب الله" إعلان المملكة المغربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا أنه يأتي في سياق السقوط المتتالي الذي بدأته بعض الدول العربية، تنفيذا للرغبات الأمريكية و"الإسرائيلية" في شطب القضية الفلسطينية وتصفية مفاعيلها".

واعتبر حزب الله في بيان صحفي أن "خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الأمريكية والصهيونية طمعا في تحقيق مكاسب هنا أو إلغاء عقوبات هناك، ليست سوى اوهام وسراب لن يجني المطبعون منها شيئا وسيكتشفون سريعا أنهم لم يحصدوا إلا الخيبة، وأن بلادهم أصبحت مكشوفة أمام العدو الإسرائيلي ومؤامراته الخطرة"، على حد تعبيره.

وقال إن "الرهان الحقيقي هو على الشعب المغربي الحر الذي قاوم الاستعمار الفرنسي لسنوات طوال وعلى جميع شعوب أمتنا الشريفة الرافضة لكل أشكال التطبيع، والتي ستسقط كل الاتفاقيات الخيانية وستكون سندا قويا للشعب الفلسطيني المقاوم الذي لم تهزه كل اتفاقات الذل والعار وسيتابع جهاده حتى تحقيق النصر والتحرير الكامل"، وفقا للبيان.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن قيمة الاعتراف الأمريكي بسيادة بلاده على الصحراء، تنبع من قوة واشنطن.

وأضاف بوريطة في تصريحات لموقع "الشرق" أن المرسوم الرئاسي الأمريكي يحمل قوة لأنه يلزم الإدارة بأكملها ويترتب عليه نتائج ملموسة مثل افتتاح القنصلية.