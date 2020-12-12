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أمريكا تسجل أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:58 - 12 ديسمبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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سجلت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 231775 حالة إصابة.

وقالت الجامعة في بيان صحفي لها، إنه "تم تسجيل 231775 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كأعلى معدل يومي للإصابات، وسجلت 3309 حالات وفاة".

وأضافت أنه، تم تسجيل ما مجموعه أكثر من 15.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وأكثر من 295 ألف حالة وفاة. وقد تعافى من الفيروس أكثر من 6 ملايين مصاب.

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