10 نصائح هامة يترتب اتباعها خلال فترة الحجر المنزلي   

تشهد جميع محافظات فلسطين حاليًا إغلاق كامل يومي الجمعة والسبت في إطار مواجهة فيروس "كورونا"، إذ يجلس المواطنين في منازلهم لساعات، ما يسبب لديهم الملل والعديد من المشكلات، ولمواجهة هذه التحديات وضعنا لكم أبرز النصائح المتبعة في الحجر.

وأعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، الأسبوع الماضي، فرض الاغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت في كل شهر، وكذلك في الضفة، لمواجهة انتشار وباء كورونا (كوفيد-19).

أهم النصائح المتبعة في فترة الحجر المنزلي من أجل التغلب على التحديات، وهي على النحو التالي:

أولاً: وفي النصيحة الأولى، أن لا تبق ساكنا في المنزل، وهناك العديد من التمارين الرياضية التي يمكن القيام بها مثل: الجلوس على كرسي والنهوض، الاستلقاء على سجادة، وضع اليدين والركبتين على الأرض، التقدم للأمام والتراجع للخلف.

ثانيًا: على الأشخاص أن يتابعوا التمارين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، كما يجب الحذر فلكل شخص حد معين لممارسة الرياضة، مع تجنب الرياضة بكثافة عالية.

ثالثًا: ونستكمل في النصائح، وللحفاظ على اللياقة البدنية يترتب على الأشخاص تناول طعام صحي سعراته الحرارية قليلة، وذلك بتناول البروتين اللازم للجسم والابتعاد عن النشويات.

رابعًا: وينصح قدر الإمكان الابتعاد عن التمارين الجماعية، وعمل تمارين فردية، للحفاظ على اللياقة البدنية.

خامسًا: بالنسبة للرجال ننصح بمساعدة النساء في أعمال المنزل، لاكتساب مزيد من الحركة والتنقل.

سادسًا: بخصوص الموظفين الذين يعملون أمام الكمبيوتر من المنزل، يترتب عليهم أن ينهضوا كل نصف ساعة والذهاب إلى أي مكان في المنزل.

سابعًا: وننصح برياضة المشي يومياً 10 آلاف خطوة، لمن لا يعانون من الامراض، ما ييعادل بنصف المسافة عن طريق المشي من غرفة إلى غرفة، أو المشي أثناء مشاهدة التلفاز.

ثامنًا: يترتب على أولياء الأمور اللعب مع الأطفال ونحفظهم على ذلك للحفاظ على لياقتهم البدنية، مع ابعادهم عن اللوحات الذكية «آيباد» والكمبيوتر.

تاسعًا: يفضل الالتزام ببرنامج منتظم يتكرر طوال رمضان وفترة الحجر، فهذا من شأنه وضع جسمك وذهنك في أفضل حالة صحية ممكنة.