"حماس" تدعو السلطة إلى تطبيق مخرجات اجتماع الأمناء وتفعيل المقاومة

دعت حركة "حماس" اليوم السبت، السلطة بأن تبادر إلى تطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والإسراع لتفعيل المقاومة الشعبية التي تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع.

وأكد الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، أن الحرب "الإسرائيلية" على الوجود الفلسطيني مفتوحة من خلال سياسة هدم المنازل ومصادرتها وتهجير سكانها في جميع انحاء الضفة المحتلة.

وشدّد قاسم، على أن ذلك يطلب الإسراع في بلورة موقف وطني موحد يستند على استراتيجية نضال مشتركة.

واعتبر ان تصاعد قوات الاحتلال بهدم المنازل يتزامن مع تعاظم عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي، ما يعني تطبيقا تدريجيا لمخطط الضم الاستعماري.

كما "يأتي تطبيقه تحت غطاء اتفاقات التطبيع مع بعض الأنظمة العربية، مجددا التحذير من أن اتفاقات التطبيع ستشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه على شعبنا" وفق قوله.

وكان مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة قد أعلن، حديثًا أن قوات الاحتلال هدمت واستولت على أكثر من 52 منزلا خلال أسبوعين.

وأوضح قاسم، أن الاحتلال يطبق سياسة تطهير عرقي حقيقية وبشكل فج ووقح على مرأى ومسمع من العالم، وانه يمارس تميزا عنصريا ضد شعبنا الفلسطيني بأبشع صوره، في استهتار واضح بكل القوانين والأعراف الإنسانية.

ومنذ بداية العام الحالي، هدمت قوات الاحتلال واستولت على أكثر من 679 منزلاً في القدس المحتلة والضفة، وفق تقارير الأمم المتحدة.

وفي سبتمبر الماضي، اجتمع كلاً من السلطة في رام الله و"حماس" والجهاد الإسلامي في لبنان، عبر الفيديو كونفرس، وأكدا على ضرورة إتمام المصالحة ومواجهة الاحتلال.