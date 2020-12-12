 الاتحادات الرياضية تؤكد: على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من "كورونا"

أكدت الاتحادات الرياضية التابعة للجنة الأولمبية الأندية والصالات المهتمة بالألعاب الفردية وكمال الأجسام، اليوم السبت، على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والسلامة، حفاظًا على سلامة الرياضيين من الإصابة بفيروس كورونا.

ودعت الاتحادات، صالات الرياضية إلى ضرورة تطهير المنشآت الرياضية، وجميع الأدوات والمعدات، بشهادة صادرة عن شركة تعقيم معتمدة، كما شددت على ضرورة توفير المطهرات الضرورية من المنشأة، والمحافظة على مسافة مترين، وتركيب فواصل أكريليك بين الأجهزة.

وقالت "على الصالات والنوادي الرياضية الاستعداد لإعادة النشاط إلى حد أقصى بنسبة متوسطة من الطاقة الاستيعابية للمنشأة، وإغلاق أماكن وقوف السيارات، وغرف الساونا والبخار، والخزائن، وغرف تغيير الملابس، وحمامات الدش تعقيم المراحيض بعد كل استخدام، أو مرة واحدة على الأقل كل ساعة".

كما دعت إلى ارتداء الأقنعة الواقية عند ممارسة نشاط بدني خفيف أو معتدل، أو تقليله في حال ممارسة تمرين شاق، وتوفير أجهزة قياس الحرارة، وارتداء القفازات البلاستيكية المخصصة.

كم وأكدت على أنه "لن يسمح لمن يعاني من السعال أو ارتفاع درجة الحرارة بدخول النادي، إضافة للأشخاص من عمر 12 عاماً أو أكثر من 60 عاماً".

كما ودعت الاتحادات إلى ضرورة مسح الأجهزة الرياضية قبل الاستخدام على ان لا تقضِ في النادي أكثر من ساعتين.

ونبهت إلى تجنب دخول حصص الألعاب مثل: الزومبا أو الأيروبيك لتقليل الاحتكاك بالآخرين تخلص من ملابسك فور العودة للمنزل، ويفضل غسلها فوراً وتعقيمها، وعدم تركها بسلة الملابس.