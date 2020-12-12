"كورونا فلسطين".. تسجيل 49 حالة وفاة و3836 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم السبت، تسجيل 49 حالة وفاة و3836 إصابة بفيروس كورونا في جميع محافظات الوطن، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة في الضفة الغربية، وهي أعلى حصيلة وفاة منذ بدء الجائحة، بينها 3 في محافظة رام الله والبيرة، 2 نابلس، 4 جنين، 2 بيت لحم، 3 طولكرم، 1 ضواحي القدس، 2 الخليل، و13 حالة وفاة في قطاع غزة، و3 حالات في مدينة القدس.

وأضافت الكيلة، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (134)، جنين (263)، نابلس (165)، طولكرم (56)، رام الله والبيرة (144)، سلفيت (43)، قلقيلية (23)، طوباس (33)، بيت لحم (45)، ضواحي القدس (60)، أريحا والأغوار (6)، قطاع غزة (505)، مدينة القدس (368).

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (243)، جنين (123)، نابلس (42)، طولكرم (93)، بيت لحم (217)، سلفيت (55)، طوباس (47)، رام الله والبيرة (90)، أريحا والأغوار (14)، ضواحي القدس (315)، قطاع غزة (718)، مدينة القدس (225).

وأكدت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 83 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصلت أعداد المرضى في العناية المكثفة: 83 حالة، وأن المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 26، كما وبلغت أعداد الفحوصات 4469 فحص.