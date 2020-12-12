حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة 7 جنود "إسرائيليين" في 36 نقطة مواجهة

شهد الأسبوع الماضي استشهاد مواطن واندلاع مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وأحصي خلالها اندلاع 36 نقطة مواجهة، شهد بعضها إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة، وأصيب خلالها 7 جنود إسرائيليين.

ففي يوم أمس الجمعة، تم إحصاء 8 نقاط مواجهة، وأعلن عن استشهاد عبد الناصر وليد حلاوة (56 عامًا) من نابلس متأثرًا بإصابته رصاص الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس بتاريخ 16/8/2020م، فيما أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني وآخر دهسا بآلية عسكرية لجيش الاحتلال وإصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام.

وشهدت بلدة العيسوية في القدس المحتلة اندلاع مواجهات أطلق خلالها زجاجات حارقة، واندلعت مواجهات في باب الزاوية في الخليل، والمغير وكفر مالك في رام الله، واللبن الشرقية وبيت دجن بنابلس، كفر قدوم والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.

ويوم الخميس، شهد نقطتي مواجهة ألقي خلالهما زجاجات حارقة في كل من العيسوية في القدس المحتلة، وبلدة جبع في جنين، حيث اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة، وأحرقت آلية عسكرية.

ويوم الأربعاء، اندلعت مواجهات في 7 نقاط متفرقة بالضفة والقدس، وأصيب على إثرها 9 مواطنين بالرصاص المعدني وعشرات حالات اختناق بالغاز، وألقي على آليات الاحتلال زجاجات حارقة في العيسوية، واندلعت مواجهات في بلدة حزما في ضواحي القدس، وكوبر في رام الله، وحوارة وسبسطية في نابلس.

وشهد منتصف الأسبوع الماضي، 5 نقاط مواجهة، أصيب على إثرها 7 مواطنين بالرصاص المعدني وعدة حالات اختناق بالغاز، وأصيب جندي "إسرائيلي" بالحجارة في مواجهات مخيم عقبة جبر في أريحا، وألقي زجاجات حارقة في بلدة جبع بجنين، واندلعت مواجهات في العيسوية وفصايل والعوجا في أريحا.

وشهد يوم الإثنين الماضي، 7 نقاط مواجهة، أصيب خلالها 5 مواطنين بالرصاص الحي، و4 بالرصاص المعدني، فيما أصيب 6 من جنود الاحتلال في مواجهات مخيم قلنديا، وشهدت بلدة قباطية في جنين إطلاق نار على دوريات الاحتلال، واندلعت مواجهات في العيسوية وسلوان ومخيم قلنديا في القدس وضواحيها، ومستوطنة بيت حجاي في الخليل، ومخيم الدهيشة في بيت لحم، وزبوبا وقباطية في جنين.

فيما شهد يوم الأحد الماضي، 3 نقاط مواجهة أصيب خلاها مواطن بالرصاص المعدني، وشهد إطلاق نار في بلدة قباطية بجنين، واندلاع مواجهات في بلدة العيسوية في القدس، وبلدة بيتا في نابلس.

ويوم السبت الماضي تم إحصاء 4 نقاط مواجهة، وأطلق شبان ملثمون زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال في قرية المغير في رام الله، فيما شهدت مدينة القدس اندلاع مواجهات في بلدة العيسوية، إلى جانب مواجهات في اللبن الشرقية بنابلس، وكفر قدوم بقلقيلية.