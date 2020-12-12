مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة واعتقالات في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت 12/12/2020، عدة شبان في القدس المحتلة، فيما شنت حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان بعد الاعتداء عليهم في طريق الواد.

كما اعتدت على شاب قبل اعتقاله أمن أمام باب الأسباط أحد بوابات المسجد الأقصى المبارك.

وقررت سلطات الاحتلال إبعاد المقدسي أحمد أبو غزالة عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة ثلاثة أشهر.

كذلك اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان في بلدة العيسوية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام، فيما استهدف الشبان آلية عسكرية للاحتلال بزجاجات حـارقـة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل أم ركبة في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، وتمركزت في المنطقة لعدة ساعات.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال فجرا بلدة رنتيس غربي رام الله، وجابت عددا من الشوارع في البلدة.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وصعدت قوات الاحتلال في الأيام الأخيرة من استهداف الأسرى المحررين وطلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة بالتزامن مع عودة التنسيق الأمني مع السلطة.