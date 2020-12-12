مختص: نتنياهو قد يختفي من المشهد السياسي "الاسرائيلي" عام 2021

"بيني غانتس يربك حسابات نتنياهو، والكنيست يوافق بالقراءة الأولى بالتوجه لانتخابات مبكرة، وجدعون ساعر يعلن انشقاقه عن حزب الليكود" تطورات درامية خطيرة تشهدها الساحة السياسية في "إسرائيل" قد تقلب الموازين "رأسًا على عقب" في العام المقبل 2021

"انجازات" نتنياهو للاحتلال الإسرائيلي سواء من خلال انضمام دول عربية للتطبيع واستمرار الاستيطان ونهب الاراضي الفلسطينية والاعتداء على ايران" كل ذلك لن يمنح نتنياهو فرصًا جديدةً لمواجهة الزلزال القادم عام 2021 كما يقول بعض المحللين "الاسرائيليين".

وأمام المشهد السياسي المرتكب في "إسرائيل" ما هو السيناريو القادم؟ وكيف سيتعامل بنيامين نتنياهو مع هذا المشهد الخطير؟ وهل سيسقط في العام القادم ويُجر للمحاكمة في تهم الفساد السابقة؟

المختص في الشأن الإسرائيلي عامر خليل، توقع بأن رئيس وزراء الاحتلال وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو سيختفي من "الحلبة" السياسية عام 2021 لأسباب كثيرة أهمها انشقاق جدعون ساعر عن حزب الليكود واعلن نيته الترشح للانتخابات.

ويعتقد عامر خليل في تصريح لـ"فلسطين اليوم الاخبارية"، أن بنيامين نتنياهو صدم كثيرًا واصيب بالفزع بعد انشقاق جدعون ساعر من حزب الليكود واعلن نيته الترشح للانتخابات المقبل، لافتًا إلى أن سبب ذعر نتنياهو هو أن ساعر قد يحصل من (15 إلى 18 مقعد) في الانتخابات القادمة وهذا الأمر سيمنع نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة.

ويرى خليل، أن نتنياهو كان يماطل بالأوراق الرابحة لديه أمام بيني غانتس وهي ورقة الانتخابات لكن انشقاق جدعون ساعر جعل نتنياهو يتردد كثيرًا في التوجه الى انتخابات مبكرة في ظل تشتت أصوات "معسكر اليمين" بينه وبين غانتس وليبرمان ولبيد.

وتوقع المختص في الشأن الإسرائيلي، أن يتجه نتنياهو لعقد اتفاق جديد مع بيني غانتس يمنع التوجه لانتخابات مبكرة ويهدف نتنياهو في ذلك لكسب الوقت واستعادة قوة الليكود التي تخلخلت لخروج ساعر.

وحول الاتفاق أو السيناريو الذي قد يتجه اليه نتنياهو للخروج من أزمته الخطيرة يرى خليل أن السيناريو هو عقد اتفاق جديد مع بيني غانتس ليتم تأجيل التبادل على رئاسة الوزراء بدلًا من أن تكون عام ونصف تصبح عامين لكل منهما.

يُشار إلى أن نتنياهو وغانتس اتفقا في نهاية شهر ابريل 2020 على يتم تبادل رئاسة الوزراء مناصفة عام ونصف لكل منهما على أن يتم اقرار الميزانية "الإسرائيلي" بعد 6 اشهر من الاتفاق أي في شهر أكتوبر الماضي والا سيتجه غانتس لحل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة.

وكان غانتس أجل طرح حل الكنيست بسبب ازمة فيروس كورونا وما شهدته "إسرائيل" من تطبيع عربي خطير على القضية الفلسطينية.

ويرجح المختص في الشأن الاسرائيلي عامر خليل، ان يوافق بيني غانتس على مقترح نتنياهو الجديد نظرًا لما يعانيه غانتس ايضًا من خطورة كبيرة على حزب ازرق ابيض في ظل انشقاقات داخل الحزب.

وفيما يتعلق بإمكانية توجه نتنياهو لمعركة أو حرب ضد احدى الجبهات الثلاثة في ظل انخفاض شعبيته بشكل كبير، توقع المختص خليل بأن سيناريوهات الحرب بالنسبة لنتنياهو خطيرة جدًا ولا اعتقد أن يتجه لهذا الامر مطلقًا.

ويرى بأن نتنياهو قد يواصل سياسة استهداف سوريا والمقاومة في سوريا ولبنان بشكل خفي كما يفعل منذ سنوات خشية من أن تحدث حرب لا يعرف وقت انتهائها.

ويتوقع المختص بان نتنياهو بات شخصية غير مقبولة للأحزاب الاسرائيلية المختلفة وحظوظ نتنياهو ضعيفة جدا في الفوز بالانتخابات القادمة وهذا لن يحميه من المحاكمة بسبب تهم الفساد الكبيرة، مرجحًا اختفاء نتنياهو من الحلبة السياسية عام 2021.