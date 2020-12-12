العميد النادي: توقيف المخالفين لحظر التجول يكون بالتنسيق مع النيابة العامة

أكد العميد علي النادي مدير إدارة العمليات والاتصالات في جهاز الشرطة اليوم السبت 12/12/2020، ان المواطنون ضربوا مثالاً رائعاً في الانضباط والالتزام وكل الشكر لهم، كما نشكر ضباط وعناصر الشرطة المنتشرين في كل الأماكن، ونأمل أن تتكلل هذه الجهود بكسر موجة تفشي الوباء.

وقال النادي خلال تصريحات لإذاعة الاقصى ان توقيف المخالفين لحظر التجوال يكون بالتنسيق مع النيابة العامة، موضحاً انه تم العمل وعملنا خلال ساعات الإغلاق الجزئي على حل المشاكل الطارئة للمواطنين، مثل مشاكل الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها، وذللنا العقبات للتخفيف عن المواطنين، والأمور مستقرة والالتزام وصل لدرجات غير مسبوقة.

وتابع النادي:" نوّهنا على مدار أسبوع كامل بالاستعداد لهذا الإغلاق، وكل الحالات الطارئة التي تحتاج لتنسيق يتم تسهيل مرورها، وندعو المواطنين للتواصل عبر رقم 100 أو الرقم 109 للتنسيق مع الأجهزة الأمنية حال حدوث أي طارئ.