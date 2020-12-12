وسط اهتمام بالقضية الفلسطينية ..بدء جلسة البرلمان العربي

بدأ البرلمان العربي، اليوم السبت 12/12/2020، جلسته العامة الثانية والتي تناقش الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العالم العربي.

ويناقش أعضاء البرلمان العربي كذلك التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فضلاً عن سبل مكافحة الإرهاب.

وقالت مصادر صحفية أن البرلمان سيدشن خلال الجلسة مركزا للدبلوماسية العربية بهدف إيجاد تكتل برلماني يتبنى القضايا العربية في المحافل الدولية المختلفة.

من جانبه، قال رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، إن هناك مساعي لبلورة استراتيجية جديدة بهدف تطوير عمل البرلمان العربي.

ووجه العسومي الشكر إلى مصر على دعمها البرلمان العربي.