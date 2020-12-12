الاعلان عن موعد بدء الاتصالات بالمستثمرين "الاسرائيليين"

أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد المغربي حفيظ العلمي، أن الاتصالات المباشرة التي ستُجريها الوزارة بالمستثمرين "الإسرائيليين" من أصول مغربية ستنطلق يوم الاثنين المقبل لمن أبدى رغبته بالاستثمار في الصحراء.

وقال العلمي: "هناك العديد منهم كانوا يمنون النفس بالاستثمار في المغرب، وعندما تعذر ذلك لجؤوا إلى دول أخرى واليوم سيعودون".

وكشف العلمي أن مجالات الاستثمار المتوقع اختيارها من قبل الإسرائيليين تتمثل أساسا في مجال التكنولوجيا والصيدلة والأدوية، بالإضافة للمواد الفلاحية والالكترونيات وما يتعلق بها وبأمنها.

هذا وقد أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد إعلان التطبيع مع المغرب، أن بلاده توصلت بالوساطة الأمريكية إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع المغرب.

وفي وقت لاحق أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، إنها تدرس إمكانية تسيير رحلات مباشرة إلى المغرب.