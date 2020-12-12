مرتضى منصور يهاجم اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك

هاجم رئيس نادي الزمالك الموقوف مرتضى منصور اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك في غيابه والتي أتهمت منصور بزيادة ديون النادي إلى مليار ونصف المليار جنيه مصري.

وأكد منصور أنه سيرد على بيان اللجنة المؤقتة، ببيان رسمي عقب أول لقاء للفريق في الدوري المصري الجديد أمام المقاولون، اليوم السبت، واصفًا بيان اللجنة المؤقتة بإثارة "الأكاذيب".

وقال منصور: "حرصا منه على مصلحة الفريق الذي يستعد لخوض مباراته الأولى في الدوري، قرر تأجيل نشر البيان من أجل الحفاظ على الفريق"، وذلك حسب صحيفة "المصري اليوم".

وكانت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، برئاسة المستشار أحمد البكري، قد فجرت مفاجأة كبرى، حين أصدرت بيانا رسميا، أمس الجمعة، بشأن الموقف المالي الحالي للنادي، وذلك بعد أيام من توليها مسؤولية إدارة النادي المصري العريق.

وكشف البيان، الذي نقلته قناة الزمالك، أن "ديون القلعة البيضاء للجهات الحكومية تقترب من مليار ونصف المليار جنيه (نحو 95 مليون دولار)، وذلك لمصلحة الضرائب بأنواعها، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة الأوقاف، وجهات حكومية أخرى، وتتضمن الديون مبالغ بينها "مديونيات قضايا بـ150 مليون جنيه، ومديونيات لاتحاد الكرة بقيمة 35 مليون جنيه".

كما كشف البيان أن "السلف التي لم تسدد عن السنة المالية السابقة بلغت 53 مليون جنيه، و20 مليون عن العام الحالي"، فيما بلغ حجم المتأخرات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات بسور النادي نحو 21 مليون جنيه.